Kreis Lörrach: Für Entwicklung und Bildung in Afrika

Das prämierte Projekt von Weislämle, Studiengangsleiter von BWL-Tourismus, verfolgt das Ziel, in Botswana ein Ausbildungszentrum zu etablieren, das lokale Fachkräfte im Bereich Tourismus ausbildet und so nicht nur die wirtschaftliche Entwicklung der Region, sondern auch den Schutz der natürlichen Ressourcen fördert. Da Hochschulen für die Landbevölkerung in Afrika oft schwer zugänglich sind, beabsichtigt er, in Botswana in Zusammenarbeit mit dualen Partnern und bereits bestehenden Partnerhochschulen vor Ort Fachkräfte auszubilden. So sollen nicht nur internationale Konzerne vom Tourismus profitieren, sondern auch kleine Unternehmen und die lokale Bevölkerung an der touristischen Wertschöpfung teilhaben. Außerdem soll ein Spektrum an nachhaltigen Reiseprogrammen auch für deutsche Reiseveranstalter entstehen. Die dualen Ausbildungskonzepte, die in Deutschland erfolgreich sind, sollen hierbei angepasst und übertragen werden, um vor Ort nachhaltige Strukturen zu schaffen, wie die DHBW mitteilt.

Das Projekt, so erläuterte Weislämle, sei ein wichtiger Beitrag zur Armutsbekämpfung durch die Stärkung der Bildung und der wirtschaftlichen Möglichkeiten vor Ort. Dabei hatte er die Meilensteine des Projektes terminiert und beziffert, bereits konkrete Kooperationspartner und Destinationen benannt, was laut Stiftung ein zusätzliches Argument für die Entscheidung zugunsten dieses Projektes war. Zunächst startet das Projekt mit einer Machbarkeitsstudie und knüpft an frühere, ebenfalls von der Stiftung finanzierte Forschungsvorhaben an.