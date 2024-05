Im Rahmen des achten BIOS-Opferschutztages mit dem Thema „Versorgung von traumatisierten Menschen und Grundfragen der Psychotraumatologie“ wurde in Karlsruhe in den Räumen der Bezirksärztekammer Nordbaden der Erste BIOS-Präventionspreis vergeben. Geehrt wurde die Frauenberatungsstelle für ihr Projekt „Mut Tut Gut“ an Grundschulen und Einrichtungen der Behindertenhilfe. Bereits seit dem Jahr 2000 arbeitet das Team der Frauenberatungsstelle mit den Teilnehmern des Projekts zu den Themen Gefühle, Grenzen, Geheimnisse und Körper/Sexualität.