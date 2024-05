Konkret: Auf der Plattform sollen Bürger unter anderem Infos zu sozialen Einrichtungen und Diensten, innovativen Versorgungslösungen sowie regionalen Gesundheitsangeboten finden. Vorgesehen ist auch eine umfassende Suchfunktion, eine Arzt- und Apothekensuche, eine Versorgungslandkarte und eine Stellenbörse im Gesundheitswesen. Weiter zielt die Verwaltung darauf ab, die Plattform laufend zu erweitern und mit weiteren Angeboten zu vernetzen – zum Beispiel mit den Kreiskliniken, Pflegediensten, Haus- und Fachärzten, dem Hebammennetzwerk, Telemedizin und der Kassenärztlichen Vereinigung. So wurde die Vision entwickelt, die schnittstellenreichen Themen „Gesundheit“ und „Soziales“ zu verbinden. Bereits bestehende soziale Angebote des Landkreises wie der Sozialatlas (in erneuerter Version) und der „digitale Dienst seelischer Gesundheit“ sollen in ein gemeinsames Gesamtkonstrukt „Gesundheits- und Sozialkompass Landkreis Lörrach“ integriert werden. An den Start gehen soll das Angebot Anfang nächsten Jahres. Die Kosten für das Portal belaufen sich 2025 auf rund 113 000 Euro. Die Empfehlung an den Kreistag erfolgte einstimmig.