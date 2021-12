Kreis Lörrach Für mehr Nachhaltigkeit sorgen

Für die Bewerbung müssen bestimmte Kriterien erfüllt werden. Dazu gehöre nicht nur die Selbstverpflichtung der Schule, das Thema in zwei Fächern unterrichtlich zu integrieren und jedes Schuljahr Aktionen zum Thema durchzuführen. Darüber hinaus soll auch der Verbrauch an der Schule nach und nach auf faire Produkte umgestellt und damit ein Beitrag zur Bewusstseinsbildung geleistet werden. So könne schon ein entsprechendes Angebot an Kaffee und Kakao an Verkaufsautomaten sowie anderer fair gehandelter Produkte am Schulkiosk dazu beitragen, dass die Problematik unfairer Produktions- und Handelsbedingungen wahrgenommen und ein Umdenken sowie Verhaltensänderungen bewirkt werden.