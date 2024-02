Kreis Lörrach: Für nachhaltige Mobilität im Landkreis

Insbesondere die Auszubildenden und dualen Studenten als Teil der Zukunft des Landratsamts würden zum Thema Klimaschutz gezielt geschult. Dabei sollen auch eigene konkrete Projekte umgesetzt werden. Aktuell würden die frisch ausgebildeten Klimascouts einen Aktionstag für die Mitarbeiter zum Thema nachhaltige Mobilität planen. Der Tag werde unter anderem Probefahrten mit E-Autos aus dem verwaltungseigenen Fuhrpark, Demonstrationen der Nutzung des Carsharing-Angebots und eine Arbeitswegeberatung umfassen und sei für Herbst im Zeitraum der europäischen Mobilitätswoche angedacht.

Seit 2022 werden zu Beginn jedes neuen Ausbildungszyklus die Auszubildenden aus den verschiedenen Fachbereichen sowie die dualen Studenten in das Projekt Klimascouts der Stabsstelle Klimaschutz integriert. Die Schulungsinhalte würden dem Landratsamt zufolge die Themen „Klimakrise verstehen“, „lokale Extremwetter in den Kontext einbetten“ sowie „Klimawandelanpassung und Handlungsspielräume im Alltag erkennen“ umfassen. Umwelt- und Ressourcenschutz seien verpflichtende Ausbildungsinhalte von Verwaltungsfachangestellten in Deutschland. Der Landkreis Lörrach gehe mit seinem Modell jedoch noch einen Schritt weiter, indem die Azubis nicht nur Theorie lernen, sondern auch ein eigenes Projekt im Klimaschutz planen und umsetzen können.