Kreis Lörrach: Für niederschwellige Hilfe

Zugang zu Regeldiensten

Stadtteileltern und Integrationslotsen beraten Menschen mit Migrationshintergrund zu bestehenden Angeboten und Unterstützungsmöglichkeiten und eröffnen ihnen damit den Zugang zu den bestehenden Regeldiensten. Idealerweise haben die Stadtteileltern und Integrationslotsen selbst eine Zuwanderungsgeschichte. Sie stellen Kontakte zu Familien mit Migrationshintergrund und unterschiedlichen Problemlagen her und bauen Vertrauen auf. Dabei wird informell und alltagsgebräuchlich über das Leben in Deutschland informiert.

Bei Bedarf soll auch eine Begleitung zu Gesprächen, unter anderem in Kindergärten und Schulen sowie bei Behörden und Ärzten erfolgen. Dabei werden Eltern und Jugendlichen so gestärkt, dass sie zielgerichtet eine professionelle Beratung aufsuchen und bestehende Förderangebote in Anspruch nehmen. Hierbei sind die Stadtteileltern und Integrationslotsen nur unterstützend und vermittelnd tätig. Ziel ist, bestehende Hemmschwellen dauerhaft abzubauen. Der maximale Förderbetrag für Stadtteileltern- beziehungsweise Integrationshelferprojekte liegt bei 25 000 Euro. Die sogenannten sonstigen Integrationsprojekte sollen für Menschen mit ausländischen Wurzeln und Einheimische Räume zur aktiven Teilhabe am gesellschaftlichen Leben schaffen.