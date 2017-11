Kreis Lörrach Für Pflegeberufe werben

Kreis Lörrach. Eine Informationsveranstaltung zu Berufen im Gesundheitswesen findet am Donnerstag, 9. November, ab 14 Uhr in der Agentur für Arbeit Waldshut-Tiengen, Gruppenraum 2.11, Waldtorstraße 1a in Waldshut-Tiengen statt. Die Physiotherapieschule in Bad Säckingen, die Fachschule für Pflege am Spital Waldshut, die Justus-von-Liebig-Schule in Waldshut und das Deutsche Rote Kreuz in Waldshut informieren in einem Vortrag über die Ausbildungsberufe Physiotherapeut, Gesundheits- und Krankenpfleger, Altenpfleger und Notfallsanitäter. Eine Anmeldung ist erforderlich im Berufsinformationszentrum der Agentur für Arbeit Lörrach, Tel. 07621 / 178-516 oder per E-Mail an loerrach.BIZ@arbeitsagentur.de.