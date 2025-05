Kreis Lörrach: Für schnelle und umwegfreie Verbindungen

Weitere Änderung

Separat abgestimmt wurde noch über eine weitere Änderung, die trotz anfänglicher vereinzelter Kritik am Ende einstimmig befürwortet wurde: Die Linie 255 soll im Sinne der besseren verkehrlichen Anbindung an Lörrach – insbesondere der Gemeinden Efringen-Kirchen, Eimeldingen und Rümmingen – an Werktagen durch einen Stundentakt aufgewertet werden. Marion Caspers-Merk (SPD) hatte zunächst kritisiert, dass hierbei die Teilorte von Efringen-Kirchen nicht gut angebunden seien. Es käme zu riskanten Umstiegen und längeren Fahrzeiten. Dies sei ein Verlust an Komfort und mache die Verbindung unattraktiv, befürchtete sie.

Fraktionssprecher May kritisierte das Vorhaben aus finanziellen Gründen und brachte die Möglichkeit einer späteren Verdichtung ins Spiel. Nachdem sich die Freie Wähler-Fraktion jedoch noch einmal besprochen hatte, stimmte sie am Ende geschlossen zu. Als starke Befürworter der Linie erwiesen sich erwartungsgemäß Bürgermeister Oliver Friebolin aus Eimeldingen und Bürgermeisterin Carolin Holzmüller aus Efringen-Kirchen. Wolfgang Fuhl (AfD) bemerkte, dass es nicht zu Verschlechterungen kommen sollte. Nachdem Hoehler eine sinnvolle Einbindung ins Netz zugesichert hatte, fiel die Zustimmung zu dieser Linie – genauso wie zum restlichen Bündel - einstimmig aus. Bei einer Verkehrsleistung von jährlich gut einer Millionen Kilometern rechnet die Verwaltung mit Kosten in Höhe von 6,5 Millionen Euro. Das Defizit dürfte dabei bei mindestens 2,5 Millionen Euro liegen.