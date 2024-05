Gewalt gegen Frauen

Auch im Nachtleben mache sich Gewalt gegen Frauen bemerkbar, schreibt das Landratsamt. Um die Sicherheit in der Öffentlichkeit sowie im Nachtleben des Landkreises Lörrach zu fördern, bietet die Stabsstelle Chancengleichheit des Landkreises Lörrach in Kooperation mit dem Polizeipräsidium Freiburg und der Frauenberatungsstelle Lörrach zwei Angebote im Juni an: Ein kostenfreier Vortrag mit nützlichen Tipps am Donnerstag, 6. Juni, von 17 bis 19 Uhr im Polizeirevier Lörrach (Weinbrennerstraße 8) für Frauen ab 16 Jahren, sowie die „nachtsam“-Kampagne, bei der Betreiber des Nachtlebens im Umgang mit schwierigen Situationen geschult werden. Polizeihauptkommissar Frank Stratz beleuchtet in seinem Vortrag „Sexualisierte Gewalt im öffentlichen Raum“, wie das eigene Sicherheitsgefühl durch Präsenz und Wahrnehmung gesteigert werden kann.

Doppelte Rolle

Die Wahrnehmung spielt laut Mitteilung dabei eine doppelte Rolle: Wie nehme ich meine Umgebung wahr? Wie nimmt meine Umgebung mich wahr? Allein das Wissen um typische Vorgehens- und Verhaltensweisen von Gewalttätern könne den Ausschlag geben, ob man angegriffen wird oder nicht, heißt es weiter. Ebenso wird auf Verteidigungstechniken eingegangen: Wie bleibe ich handlungsfähig in einer Notsituation? Was kann ich bei einem Angriff tun? Helfen technische Hilfsmittel? Polizeihauptkommissar Stratz gibt Empfehlungen, um Gefahren zu erkennen und sich davor zu schützen.