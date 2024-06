Ohne den Binnenmarkt hätten Unternehmen keinen einfachen Zugang zu einem Markt mit annähernd 450 Millionen Menschen. Das gelte auch für die Unternehmen in der Region Hochrhein-Bodensee, wie es weiter heißt. „Der Auslandsumsatz der Industrie in unserer Region erreichte 2022 ein Rekordvolumen in Höhe von 8,5 Milliarden Euro. Für 2023 gehen wir von ähnlichen Zahlen aus. Die produzierenden Unternehmen im Landkreis Lörrach erwirtschaften zwei von drei Euro außerhalb von Deutschland, in den Landkreisen Konstanz und Waldshut erzielen die Unternehmen die Hälfte ihres Umsatzes im Ausland, insbesondere in der EU“, so Conrady weiter.