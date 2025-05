Kreis Lörrach: Für Solidarität und soziale Gerechtigkeit

Mehr Druck machen

Jetzt müsse auch auf lokaler Ebene mehr Druck gemacht werden. „Derzeit stehen viele Arbeitsplätze auf der Kippe, daher sind wir Gewerkschaften besonders gefordert“, sagte der DGB-Mann. Was es nicht brauche, seien Kampagnen von Wirtschaftslobbyisten, die in jüngster Zeit billige Stimmungsmache betrieben und Arbeitnehmern vorhielten, zu faul, zu krank und zu teuer zu sein. „Das zielt darauf ab, die Arbeitnehmerrechte zu schleifen. Da werden wir nicht mitmachen“, kündigte Wieczorek an. Die These, dass in Deutschland zu wenig gearbeitet wird, sei Quatsch, verwies er auf 600 Millionen Überstunden, die jährlich geleistet würden.

Ein Veto legte er auch beim Vorstoß ein, an der Lohnfortzahlung am ersten Krankheitstag zu sägen. „Die Lohnfortzahlung im Krankheitsfall darf nicht infrage gestellt werden. Wir werden die sozialen Errungenschaften mit aller Macht verteidigen.“