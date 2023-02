Kreis Lörrach Für soziale Zwecke

„Ich finde es gut, dass Badenova das Geld für Weihnachtspräsente einspart und stattdessen soziales, karitatives und gemeinnütziges Engagement in der Region unterstützt. Für viele Vereine und Organisationen sind 800 Euro schon ein wichtiger Beitrag, mit dem Projekte umgesetzt werden können, die ansonsten nicht möglich sind. Wir verwenden den Spendenbetrag für die Renovierung unseres Jugendtreffs. Diesen gestalten wir in Eigenregie; so können unsere Kinder und Jugendlichen auch selbst tätig werden“, erklärt Norbert Reckel-Probst von der Tüllinger Höhe bei der offiziellen Übergabe der Weihnachtsspende im Regionalcenter Lörrach.

Reinhard Ihl von der Tafel Dreiländereck berichtet: „Der Bedarf wird durch den Krieg in der Ukraine immer größer. Mit unseren 80 ehrenamtlichen Mitarbeitern versorgen wir aktuell mehr als 1 000 Haushalte in der Region mit Lebensmitteln. Wir verwenden den Spendenbetrag, um uns eine neue Kasse anzuschaffen, die wir dringend benötigen. Herzlichen Dank für diese schöne Weihnachtsüberraschung. Wir freuen uns sehr, dass unsere Arbeit so geschätzt wird.“