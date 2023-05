Kreis Lörrach Für Technologieoffenheit werben

Ängste in der Bevölkerung

Als zentraler Punkt in der Umsetzung neuer Geothermieprojekte wurde die transparente Kommunikation mit der Bevölkerung betont. Denn in der öffentlichen Wahrnehmung halten sich Ängste, die sich mit Ereignissen verbinden, die in Basel und Staufen im Breisgau in den Jahren 2006 und 2007 stattgefunden haben.