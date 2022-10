Kreis Lörrach Für Völkerverständigung am Oberrhein

Bei einem Festakt in Mannheim wurde jetzt deutlich: Es handelt sich um das größte grenzüberschreitende Kulturprojekt am Oberrhein im kommenden Winter und Frühjahr. Koordiniert wird die Ausstellungsreihe vom Dreiländermuseum Lörrach.

Noch nie haben so viele Ausstellungen in drei Ländern zeitgleich den Rhein so umfassend zum Thema gemacht, wie aus einer Mitteilung hervorgeht. Ausstellungen zwischen Laufenburg in der Schweiz und Bingen in Rheinland-Pfalz beleuchten in den kommenden Monaten den Fluss aus vielen unterschiedlichen Perspektiven. Große Museen in Mannheim, Karlsruhe, Straßburg oder Basel sind ebenso mit dabei wie viele mittlere und kleinere Häuser. Das garantiere einen umfassenden Blick auf den Fluss und seine Geschichte in unterschiedlichen Epochen, heißt es weiter.