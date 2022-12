Kreis Lörrach Gastgewerbe setzt auf Ausbildung

Probleme hat die Branche derzeit auch aufgrund der hohen Energiekosten. „Das können wir nicht komplett auf die Kunden umlegen“, sagt Kiefer, obwohl die meisten für Preiserhöhungen durchaus Verständnis hätten. Er weiß von Betrieben aus dem Landkreis, bei denen der Stromvertrag ausgelaufen ist, und die nun das Achtfache bezahlen müssten.

Der Gastronom begrüßt die beiden neuen zweijährigen Ausbildungsberufe für Fachkräfte in Küche oder Service. Sie richten sich insbesondere auch an junge Leute mit schulischen Schwierigkeiten oder einem Migrationshintergrund. Darin, dass das Werben um ausländische Fachkräfte nun einfacher werden soll, sieht Kiefer einen Hoffnungsschimmer. Merklich frustriert berichtet er von Fällen, bei denen gute Mitarbeiter mit Migrationshintergrund aufgrund von gesetzlichen Bestimmungen wieder gehen mussten.

Mehr als 3000 Betriebe haben aufgegeben

Mehr als 3000 Gastronomiebetriebe, etwa zwölf Prozent, haben in Baden-Württemberg während der Corona-Pandemie aufgegeben. Die verbliebenen Betriebe in unserer Region leiden zumeist nicht unter zu wenig Kundschaft, haben jedoch immense Probleme das nötige Personal für die bestehende Nachfrage zu finden.

Der Dehoga-Verband stellt sich diesen Herausforderungen unter anderem, indem er in die Ausbildung investiert. „Die Berufsbilder in der Gastronomie haben sich verändert“, erklärt Alexander Hangleiter, Leiter der Dehoga-Geschäftsstelle mit Sitz in Freiburg, die für den gesamten südbadischen Raum zuständig ist. Online-Buchungssysteme und die zunehmende Digitalisierung stellten neue Herausforderungen dar. Die Ausbildung im Gastgewerbe sei im Zuge einer Neuordnung im August anspruchsvoller und zeitgemäßer geworden.

Was die neuen zweijährigen Lehrberufe angeht, spricht Hangleiter von Durchlässigkeit. Wer sich bewährt und Interesse hat, kann auch noch das dritte Lehrjahr dranhängen.

Hangleiter verweist zudem auf die Ausbildungskampagne „Wir Gastfreunde“ (Webadresse: wir-gastfreunde.de). Unter anderem fährt ein speziell ausgestatteter Linienbus von Berufsmesse zu Berufsmesse und bietet Interessenten dabei viel Erlebnis rund um die Gastronomie.

Einen Teil ihrer Ausbildung verbringen die angehenden Fachkräfte in Internaten – bis zu elf Wochen in zwei Blöcken. Zwei von vier dieser Berufsinternate im Land wurden nun saniert und modernisiert. Eines davon, das in Calw, hat die Dehoga selbst übernommen, wie Hangleiter berichtet. „Der Verband schläft nicht. Hier wollen wir zeigen, was die Branche zu bieten hat.“

Im Gastronomiegewerbe arbeiten viele Personen mit Migrationshintergrund. Der Geschäftsstellenleiter spricht von einer Quote von 40 Prozent. Er ist deshalb froh, dass sich „auf Bundesebene endlich etwas tut“, was die Gewinnung von Fachkräften aus dem Ausland angeht. Eine Herausforderung für den Berufsabschluss seien die oftmals ungenügenden Sprachkenntnisse.

Menschlicher Beruf mit wenig Theorie

Doch das Gastgewerbe sei „Learning by doing“, wie Hangleiter betont, „ein menschlicher Beruf mit wenig Theorie, bei dem Freundlichkeit zählt sowie die Fähigkeit, die Bedürfnisse der Gäste zu erkennen“.

Längere Schließzeiten belasten den Tourismus

Freilich müssen auch die Bedingungen stimmen, wenn man Arbeitskräfte halten will. Hangleiter verweist auf einen erheblichen Anstieg der Tariflöhne im vergangenen Jahr. Viele Gastronomiebetriebe reagieren aber auch mit längeren Schließzeiten und mehr Ruhetagen auf die personell enge Situation. Sie wollen ihre Mitarbeiter nicht überfordern. Dies wiederum sei eine Herausforderung für den Tourismus, der auf ein gut funktionierendes Hotel- und Gastronomiegewerbe angewiesen ist.

Zu den gestiegenen Lohnkosten kommen derzeit noch die hohen Energiekosten. Der Freiburger Geschäftsführer kritisiert, dass sich etwa die Gaspreisbremse am Verbrauch des Vorjahres orientieren soll. Denn das Jahr 2021 war für die Branche alles andere als repräsentativ.