Verkehrsknoten „Hasenloch“ bei Lörrach seit Jahren stark überlastet

Doch auch nach dem Ende offensichtlicher Baustellen etwa für Sanierungen, Felssicherungsarbeiten oder Mäharbeiten geht es auf der etwa 70 Kilometer langen Schnellverbindung zwischen Weil am Rhein, Lörrach und dem Wiesental meist nur langsam voran. Für das Stück zwischen Schopfheim und Lörrach nach dem Grund gefragt, geben das Regierungspräsidium (RP) Freiburg und das Landratsamt Lörrach den überlasteten Verkehrsknoten Autobahnanschlussstelle A 98/Bundesstraße B 317 an. „Das Hasenloch ist sehr stark überlastet“, teilt Stefan Heigl, Pressesprecher des Landratsamts Lörrach, auf Anfrage unserer Zeitung mit. Dass diese einer der am stärksten belasteten Knotenpunkte im Regierungsbezirk Freiburg ist, schreibt das RP in seiner Mitteilung mit. Die Rückstaus reichen weit auf der B 317 und die A 98 zurück.

Deshalb soll dieser Anschluss verbessert werden, doch vor 2029 wird das wohl nichts, denn die Planungen ziehen sich hin. Derzeit befindet sich das Projekt in der Vorplanung, bei der verschiedene Varianten untersucht und miteinander verglichen werden, teilt RP-Pressesprecher Matthias Henrich auf Anfrage mit. Am Ende dieses Prozesses steht dann eine Vorzugsvariante fest. In der näheren Betrachtung sind laut Henrich derzeit nur noch Varianten mit einer Auflösung des Knotenpunktes in zwei Teilknotenpunkte. Inzwischen hat das RP die Vorplanung für den Um- und Ausbau der Anschlussstelle erstellt und dem Ministerium für Verkehr Baden-Württemberg (VM) zur Genehmigung durch das Bundesministerium für Digitales und Verkehr (BMDV) vorgelegt. Derzeit befinden sich Landes- und Bundesministerium im Dialog, wo die Unterlagen ergänzt oder spezifiziert werden müssen.