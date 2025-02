Kreis Lörrach: Gegen die Schließung der Notfallpraxen

Die Notaufnahme in Schopfheim, wo im Jahr 2023 die Notfallpraxis geschlossen wurde, musste sogar 40 Prozent mehr Patienten aufnehmen; am Elisabethenkrankenhaus waren es fast 16 Prozent. Der Anteil an ambulanten Fällen in den Notaufnahmen ist in allen Häusern weiterhin hoch. In Lörrach liegt er mit derzeit 68 Prozent noch am niedrigsten. Abhilfe schaffen soll die sogenannte Eintresen-Empfangslösung (wir berichteten). Das bedeutet, dass die Notfallpraxen der KVBW an die Kliniken angebunden werden und dort gemeinsam mit den Notaufnahmen einen zentralen Empfang haben. Die Patienten werden dann gleich richtig zugeordnet.