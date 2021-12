Kreis Lörrach Geimpft und trotzdem krank

Das Register schaut aber nur auf die Lage vor Ort. Tatsächlich zählte der Kreis gestern acht Covid-19-Patienten, die in Intensivstationen innerhalb und außerhalb des Landkreises, zum Beispiel in Basel oder in der Uniklinik Freiburg, versorgt wurden. Von den acht Patienten mussten fünf beatmet werden.

Laut Landesgesundheitsamt beträgt der Anteil an Covid-19 Fällen in intensivmedizinischer Behandlung an der Gesamtzahl der betreibbaren Intensivbetten in Baden-Württemberg 29,1 Prozent. Die Behörde erachtet die aktuelle Entwicklung der Infektionszahlen landesweit als sehr besorgniserregend. Es sei zu befürchten, dass es zu einer weiteren Zunahme schwerer Erkrankungen und Todesfällen kommen werde und die verfügbaren intensivmedizinischen Behandlungskapazitäten zeitnah überschritten würden.

Auf den ersten Blick mag es beunruhigen, dass die Betten im Landkreis alle belegt sind. Aber: „Das Divi-Register zeigt immer nur eine Momentaufnahme“, erklärt Klinikensprecherin Marion Steger im Gespräch mit unserer Zeitung.

Kurzzeitiger Aufenthalt

So müsse man wissen: Ein Großteil der Patienten bleibe nach einem operativen Eingriff nur kurzzeitig, etwa zwei bis vier Stunden, auf der Intensivstation der Kreiskliniken, bevor sie wieder verlegt würden. Gleichwohl entstehe beim Blick ins Register das statische Bild einer Dauerbelegung. Und: Der normale OP-Betrieb müsse trotz Pandemie, so gut es gehe, weiterlaufen. Spitze sich die Lage zu, müssten aber auch die Kreiskliniken planbare Operationen verschieben, um mehr intensivpflichtige Covid-Patienten versorgen zu können.

Im November wurden insgesamt 19 Covid-19-Patienten aus dem Landkreis auf Intensivstationen versorgt, wie das Landratsamt am Donnerstagabend mitteilte. Davon waren elf Patienten ungeimpft und acht Patienten vollständig (Stichwort Impfdurchbruch).

Der Altersdurchschnitt der elf ungeimpften Personen auf Intensivstation lag bei 54 Jahren, darunter auch zwei vorerkrankte Kleinkinder. Das Durchschnittsalter der geimpften Patienten auf Intensivstation lag bei 64 Jahren. Drei Viertel der geimpften Patienten waren schwer vorerkrankt. Die durchschnittliche Aufenthaltsdauer auf der Intensivstation lag bei den Covid-19-Patienten ungefähr bei zehn Tagen, zum Teil mit invasiver Beatmung.

Durch die geänderte Nachverfolgungsstrategie des Landes Baden-Württemberg, nach der die Gesundheitsämter keinen routinemäßigen Kontakt mehr mit Positivfällen aufnehmen, könnten derzeit keine vollständigen Angaben mehr zu Impfdurchbrüchen gemacht werden, schreibt das Landratsamt. Auch Ausbruchsgeschehen würden dadurch nicht mehr lückenlos erfasst werden.

Mehr Ausbrüche

Die Ausbruchsgeschehen nehmen zu. Insgesamt wurden im Umfeld von Kitas, Schulen und Berufsschulen zusammen 24 relevante Ausbruchsgeschehen mit jeweils vier bis neun Infektionen und in einem Fall mit 16 festgestellt, darunter fünf Kitas, zwölf Grundschulen und Sonderschulklassen sowie sieben weiterführende Schulklassen. In Behinderten- und Pflegeeinrichtungen sind im November neun Ausbruchsgeschehen gemeldet worden.