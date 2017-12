Kreis Lörrach Gemeinsam lernen, den Verlust zu ertragen

Kreis Lörrach. Weihnachten ist gerade für Personen, die den Verlust eines geliebten Menschen erlebt haben, eine besonders schwere und emotionale Zeit. Eine Zeit voller Erinnerungen und gemeinsamer Rituale, in der die Lücke schmerzlich bewusst wird, wie die Ambulante Hospizgruppe Grenzach-Wyhlen in einer kürzlich verschickten Mitteilung schreibt.

In der Trauergruppe der „tapferen herzen“ wird dies zum Anlass genommen, darüber zu reden, was sich verändert hat und was einen bei einem Verlust besonders traurig macht. Beim gemeinsamen Malen und Basteln eines Adventsgestecks für das Grab machen sich die Kinder bewusst, was anders ist und was und wer ihnen hilft, mit dem Verlust umzugehen. Die Kinder und Jugendlichen finden hier Raum für den Austausch mit anderen Kindern, die sich in einer ähnlichen Situation befinden.

Im Dezember 2014 wurde die Kindertrauergruppe „ tapfere herzen“ gegründet. Die Ambulante Hospizgruppe Grenzach-Wyhlen, die seit 25 Jahren im Landkreis mit Sterbebegleitung, Angehörigenberatung und Unterstützung von Trauernden tätig ist, begleitet auch trauernde Familien. Aus dieser Tätigkeit heraus hatte sie die Notwendigkeit gesehen, im Landkreis Lörrach ein Angebot für trauernde Kinder und Jugendliche ins Leben zu rufen. Aus dem Kontakt zum Familienzentrum Kinderland Lörrach hat sich schnell eine Zusammenarbeit ergeben, wie es in der Mitteilung heißt.

Zwei Hospizmitarbeiter hatten bereits eine Qualifikation als Trauerbegleiter. Zudem wurden Mitarbeiter des Kinderlands von Mechthild Schroeter-Rupieper, der Begründerin der Familientrauerarbeit in Deutschland, zu Kinder- und Jugendtrauerbegleitern ausgebildet.

Neben der Arbeit in den Trauergruppen arbeiten die „tapferen herzen“ auch vorbeugend. Durch Fortbildungen bieten die Mitarbeiter die Möglichkeit, sich mit dem Thema „Sterben, Tod, Abschied“ auseinanderzusetzen. Diese Angebote richten sich etwa an Kindertageseinrichtungen, pädagogisches Personal und Schulen.

Außerdem werden seit dem Schuljahr 2016/17 die Anerkennungspraktikanten der Mathilde-Planck-Schule zu diesem Thema in einer zweitägigen Fortbildung durch die Mitarbeiter der „tapferen herzen“ geschult. Im November dieses Jahres fand dann ein Projekt mit dem Waldkindergarten unter dem Titel „Der Tod der kleinen Fledermaus“ statt.

Aktuell gibt es drei Trauergruppen. Eine Trauergruppe mit Kindern zwischen neun und zwölf Jahren trifft sich einmal im Monat samstags in den Räumen der Ambulanten Hospizgruppe in Grenzach-Wyhlen. Zwei weitere Gruppen mit Kindern im Vorschulalter und zwischen neun und elf Jahren treffen sich dreiwöchig am Freitagnachmittag in den Räumen des Kinderlandes. Die Angebote sind kostenlos, die Begleiter ehrenamtlich tätig.

Nähere Informationen gibt es bei „tapfere herzen“ in Lörrach, Tel. 07621 / 163 39 50, und bei der Ambulanten Hospizgruppe, Tel. 07624 / 98 93 02.