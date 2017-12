Kreis Lörrach Gemeinsame Weihnachtsfeier

Kreis Lörrach. Bedürftige Menschen sind eingeladen, am Heiligabend, 24. Dezember, ab 18.30 Uhr in die Alte Feuerwache in Lörrach (zwischen Burghof und Stadtkirche) zu kommen. Dort organisiert die evangelische Allianz mit ehrenamtlichen Helfern die Aktion „Weihnachten gemeinsam“. Das Weihnachtsfest richtet sich an einsame, sozial schwache und hilfsbedürftige Menschen aus Lörrach und Umgebung. Auch in diesem Jahr übernimmt Landrätin Marion Dammann die Schirmherrschaft. Am Ende der Weihnachtsfeier können sich die Gäste vom Gabentisch ein Geschenk aussuchen. Ermöglicht wird die Feier durch Sponsoren.

Eine Anmeldung ist nicht erforderlich, die Teilnahme ist kostenfrei. Weitere Informationen gibt es beim Ehepaar Glaser, Tel. 07621 / 12221, E-Mail: glaser@kabelbw.de.