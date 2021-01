Kreis Lörrach Gemeinsamer Widerstandsgedanke vereint

Es mag auf den ersten Blick seltsam anmuten, dass Friedensfahnen und Reichskriegsflaggen in ein und demselben Demonstrationszug anzutreffen sind, doch bei genauerem Hinsehen fallen schnell die Gemeinsamkeiten ins Auge. Getreu dem Motto „Der Feind meines Feindes ist mein Freund“ bildete sich eine Bewegung aus Menschen, die bereits vor der Pandemie kruden Verschwörungserzählungen anhingen.

Über allem eint sie der gemeinsame Widerstandsgedanke gegen eine vermeintliche Diktatur, ein Auflehnen gegen die Schutzmaßnahmen der Pandemie und ein Anzweifeln der Gefahrenlage, die mit dem Virus einher geht.

Frage: Dann gibt es ja noch die alternativmedizinische Szene.

Ja, hinzu kommt eine starke Akzeptanz von Verschwörungsglauben und rechtem Gedankengut in der alternativmedizinischen Szene per se. Viele Verschwörungserzählungen, die erst durch die Demonstrationen der breiten Öffentlichkeit bekannt wurden, kennen wir bereits aus der Vergangenheit. So haben wir bereits 2014 bis 2016 während der Ebola-Epidemie gehört, dass das Virus von Bill Gates in einem Labor gezüchtet worden sein soll, um eine weltweite Impflicht und „Verchippung“ herbeizuführen.

In den Augen der Gläubigen sei dies alles auch nur möglich, weil Deutschland kein souveränes Land sei. So schließt sich der Kreis zu Reichsbürgerideologien. Dass die Querdenken-Führung diesen selbst anhängt, hat sie spätestens dann bewiesen, als sie im Sommer in Berlin eine „verfassungsgebende Versammlung“ angekündigt hatte.

Frage: Viele Verschwörungstheoretiker sind für rationale Argumente und Fakten gar nicht mehr offen und haben wahrscheinlich den Bezug zur Realität verloren. Der Psychologe spricht dann oft von einer wahnhaften Störung. Sind diese Leute denn ein Fall für die Couch?

Das kann man pauschal nicht sagen. Verschwörungsglaube kann durchaus Ausdruck einer seelischen Erkrankung sein, wie zum Beispiel einer paranoiden Schizophrenie, dies ist jedoch gerade in Massenbewegungen nicht der Regelfall. Die Gefahr, durch Verschwörungsglauben eine seelische Erkrankung zu entwickeln, wie beispielsweise eine Angststörung, ist jedoch durchaus gegeben. Viele Menschen rutschen durch ihren Glauben in eine soziale Isolation, verlieren den Halt im „normalen Leben“ und führen ein Leben in Angst vor Vernichtung, Vergiftung und Kontrolle durch „die Eliten“. Dass dies eine Gefahr für die seelische Gesundheit sein kann, ist bekannt.

Frage: Was sollte man tun, wenn gute Freunde oder Verwandte selber anfangen, krude Thesen zu verbreiten?

Wenn normalerweise vernünftige Freunde oder Bekannte mal eine Fake News teilen, hat man noch gute Chancen, mit einer sachlichen Gegenrede und einem Quellencheck Klarheit zu schaffen. Dabei sollte man immer stets respektvoll bleiben. Denn: Irren ist menschlich.

Man ist gut beraten, sich mit dem angesprochenen Thema etwas näher auseinanderzusetzen, und sollte sich die Meldung genau anschauen, sowie die Seite, die sie teilt. Ein gutes Rüstzeug in Sachen Medienkompetenz ist in Diskussionen mit Verschwörungsgläubigen unerlässlich. Wer steckt dahinter? Wer teilt die Meldung noch? Wird sie von Leitmedien bestätigt? Ist es ein Blog, eine private Webseite oder doch ein Zeitungsverlag? Ist der auch seriös? Stellen Sie W-Fragen zur aufgestellten Behauptung: Wieso, weshalb, warum, wer mit wem, mit welchen Mitteln? Oftmals zeigt schon der gesunde Menschenverstand, dass eine Meldung so nicht stimmen kann. Man sollte sich als Angehöriger auch niemals scheuen, sich Hilfe zu suchen, sollten Freunde und Verwandte in die Verschwörungswelt abrutschen. Es gibt inzwischen einige Angebote im Netz und Beratungsstellen vor Ort, die sich mit der Thematik auskennen. Es ist sehr wichtig, sich selbst Skills zu erarbeiten um sich von einer etwaigen Konfliktsituation emotional abzugrenzen.

