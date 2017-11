Kreis Lörrach Gemischte Chöre im Aufwind

Kreis Lörrach (mv). „Musik und Gesang sind Ausdruck von Lebenskraft, Freude und positiver Lebensgestaltung.“ Mit diesen Worten eröffnete Präsidiumsmitglied Doris Ludin am Freitag die Herbsttagung des Obermarkgräfler Chorverbandes in der Scheffelhalle in Herten. Dass diese Erkenntnis auch noch heute zutrifft, zählt zu den Tatsachen. Zur Wirklichkeit zählt aber auch, dass es immer weniger Chöre gibt und dass gerade reine Männerchöre von Auflösungen bedroht sind und im Chorverband aktuell gerade noch 18 Chöre ausmachen. Erfreuliche Trends verzeichnen indes gemischte Chöre, während sich auch die reinen Frauenchöre auf einem gewissen Größenordnungsniveau stabilisieren konnten.

Rückblick:

Bei der Herbsttagung sprach der Schatzmeister des Chorverbandes von einem bedauerlichen Negativtrend. Gleichzeitig teilte er mit, dass aktuell noch 48 Chöre mit 1793 Mitgliedern dem Chorverband angehören würden. Drei Chöre würden derzeit als ruhend geführt.

Die Gründe für das „Chorsterben“ seien vielfältig, erklärte Präsidiumsmitglied Erhard Zeh. Er betonte, dass es durchaus auch positive Trends, zum Beispiel bei innovativen Jugendchören gebe. Zu verzeichnen sei jedoch ein massiver Rückgang von Chormitgliedern in der Altersstruktur zwischen 35 und 60 Jahren. In seinem Jahresbericht verwies er auf die vielen Angebote, mit unkonventionellen Mitteln für den Chorgesang zu werben. Beispielhaft nannte er das Singen mit Kindern für Erzieherinnen, das auch weiterhin angeboten wird, Anti-Aging-Kurse um die Stimme fit zu halten sowie ein „Grümpelsingen“, das der Männergesangverein Aitern als tolle Idee in Szene gesetzt hatte.

Als herausragende und dem Anlass angemessene Veranstaltung bezeichnete er die Verleihung des Alemannenringes an den Komponisten und Musiker Uli Führe. Eine positive Bilanz ihrer Arbeit skizzierte bei der Herbsttagung die Gleichstellungsbeauftragte Hildegard Hiemer. Sie berichtete vom Frauen-Seminar in Reutte, das sie als Wellness für die Stimme bezeichnete und das auch im kommenden Jahr wieder durchgeführt wird.

Ausblick:

Für den Beginn des kommenden Jahres kündigte Erhard Zeh ein Treffen mit den Vorsitzenden der Vereine im Obermarkgräfler Chorverband an. Bei diesem Treffen dürften die Sorgen des Verbandes und des Chorsingens intensiv besprochen werden.

Für die musikalischen Beiträge sorgten bei der Herbsttagung die Chöre „No Limits“, das „Hermann-Chörli“ und der gemischte Chor des Gesangvereins Eintracht Herten.

Wahlen:

Präsidiumsmitglied: Rudi Grzybek, Gleichstellungsbeauftragte: Hildegard Hiemer, Schatzmeister: Roland Denzer, Beisitzer: Rosina Mundt-Schneider und Reinhard Knorr, Verbandschorleiter: in Abwesenheit wurde Markus Bertelsmann gewählt Vakant bleib das Amt des Vertreters der Kinder- und Jugendchöre.