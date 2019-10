Kreis Lörrach Genussvoll tafeln im „Rebstock“ in Egringen

Noch siebenmal winkt den Spendern das Glück, bei den sechs noch ausstehenden Zwischenverlosungen sowie bei der Hauptziehung der Riesentombola am Dienstag, 17. Dezember. Die Tombola ist gefüllt mit Preisen im Gesamtwert von rund 80 000 Euro, überwiegend gestiftet von der heimischen Wirtschaft. Bei allen Ziehungen werden jeweils sämtliche uns bis dahin vorliegenden Spendenbelege in der Glückstrommel liegen. Man kann also mit einem Spendenbeleg an mehreren Ziehungen teilnehmen, weil alle einmal gezogenen Belege für die folgende Ziehung wieder in die Trommel zurückwandern. Bei der nächsten Zwischenziehung am Mittwoch, 6. November, gibt es einen Geschenkkorb im Wert von 200 Euro zu gewinnen, gestiftet von den Hieber-Märkten in Lörrach und Binzen. Foto: Alexander Anlicker