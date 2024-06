Kreis Lörrach: Geplanter Wärmeverbund erhält Geld vom Land

Die Wärmeversorgung soll bis spätestens 2040 klimaneutral werden. Wärmenetze sind hierfür ein wichtiges Werkzeug im Verdichtungsraum.

Die interkommunale Wärmeplanung im Landkreis Lörrach empfiehlt den Städten und Gemeinden im Verdichtungsraum im Landkreis Lörrach an Hochrhein, Oberrhein und im Vorderen Wiesental die gemeinsame Nutzung unvermeidlicher industrieller Abwärme. Zudem besteht im Gebiet ein großes Potenzial zur Geothermie-Nutzung. Um diese örtlich gebundenen klimaneutralen Wärmequellen nutzen zu können, braucht es laut Mitteilung einen Wärmeverbund, der über die einzelnen Gemeindegrenzen hinausreicht. Die Machbarkeit eines solchen Verbunds wird von den Großen Kreisstädten Lörrach, Rheinfelden, Weil am Rhein, der Stadt Schopfheim und den Gemeinden Grenzach-Wyhlen, Steinen und Maulburg in Zusammenarbeit mit dem Landkreis Lörrach im Rahmen einer Studie geprüft. Die schweizerische Gemeinde Riehen ist ebenfalls einbezogen. Um nach Vorliegen der Ergebnisse, mit denen im Herbst 2025 gerechnet wird, zeitnah mit der Umsetzung beginnen zu können, sollen parallel die organisatorischen Fragen für das mögliche Großprojekt geklärt werden.