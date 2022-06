Kreis Lörrach Geschäftsübergabe Autohaus Jost in Bad Säckingen

„Wir sind überzeugt, in ihm einen kompetenten, vertrauensvollen Nachfolger gefunden zu haben“, erklärt das Ehepaar Jost in einem Schreiben an seine Kunden aus Anlass der Geschäftsübergabe nach 30 Jahren. Die offizielle Firmierung lautet ab 1. Juli: „Autohäuser Schwander I Jost e.K. Inh. Nils Delpho“.

Der neue Inhaber ist Meister im Kfz-Handwerk. „Entsprechend verfüge ich über ausreichende Erfahrung in Verbindung mit der Marke Citroën“, schreibt er in einer Mitteilung an seine neuen Kunden. Außerdem verspricht er: „Das bestehende Team und ich werden das Autohaus Reiner Jost auf gewohnt hohem Niveau weiterführen und sind jederzeit für Sie und Ihre Anliegen da.“ Man hoffe weiterhin auf Treue zur Firma: „Hierfür werden wir auch in Zukunft alles geben.“