Kreis Lörrach: Gesundheitsatlas soll informieren

Den Auftakt gestaltete Isabell Dörflinger von der Kommunalen Gesundheitskonferenz. Deutschland sei Schlusslicht bei der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Dabei biete die Digitalisierung große Chancen für das Gesundheitswesen. Und weiter: Es sei wichtig, den Menschen Möglichkeiten zu bieten, digitale Angebote zu nutzen, und dies ganz niederschwellig. Mit der Einführung der elektronischen Patientenakte, dem elektronischen Rezept oder der Online-Krankschreibung sei schon einiges umgesetzt, Telemedizin sei ein weiterer Baustein. Nicht zuletzt würden Smartphone-Apps, die verschrieben werden können, einen gesundheitsfördernden Beitrag leisten.

Besonderes Augenmerk legte Dörflinger auf die Etablierung eines digitalen Gesundheitskompasses im Landkreis Lörrach. An den Start gehen soll die Internet-Plattform Anfang nächsten Jahres. Ziel ist es dabei nicht nur, den Bürgern mehr Kompetenz in Gesundheitsfragen zu vermitteln – die Kreis-Verwaltung will damit auch versuchen, der angespannten Lage in der medizinischen Versorgung entgegenzuwirken. Der Kompass soll Antworten auf viele Fragen geben: Was tun, wenn das Kind Fieber und Bauchschmerzen hat? Hausmittel anwenden oder doch direkt zum Arzt? Handelt es sich vielleicht um einen Notfall? Um die Gesundheitskompetenz der Bürger steht es nicht gut, wie auch vor wenigen Wochen im Verwaltungsausschuss des Kreistags deutlich wurde. 60 Prozent der Menschen verfügten über eine geringe Kompetenz in gesundheitlichen Fragen. Und unbesetzte Hausarztsitze, derzeit sind es 27, kommen erschwerend hinzu. Der Zugang zur Gesundheitsversorgung ist laut Verwaltung vor allem in ländlichen Regionen erschwert. Die weitere Entwicklung sei alarmierend.