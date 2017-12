Kreis Lörrach Gewerbeschüler pflanzen Wildobstbäume

Kreis Lörrach. Die Zusammenarbeit zwischen einer Berufsvorbereitungsklasse der Gewerbeschule Lörrach und Jägern der Hegegemeinschaft Rebland-Blauen soll langfristig Früchte tragen. Die Schüler nahmen im Rahmen des Unterrichtsfachs „Projektkompetenz mit Sozialkompetenz“ an einer Wildobstbaum-Pflanzaktion in Kleinkems teil. Unter Anleitung von Gudrun Roser, Naturschutzbeauftragte der Badischen Jäger Lörrach, pflanzten die Schüler Wildobstbäume wie Wildbirne, Wildapfel, Elsbeere und Speierling. Sie dienen nicht nur Schalenwild und Hasen als wertvoll Nahrungsquelle, auch die heimischen Vogelarten und Insekten profitieren von der Biotopverbesserung.

Die Kooperation kam auf Initiative von Michael Bruder, Lehrer an der Gewerbeschule Lörrach, zustande. Sein Ziel: den Schülern in einem gemeinsamen praxisnahen Naturprojekt Kompetenzen in Sachen Nachhaltigkeit näher zu bringen.

In einem Vorbereitungsgespräch mit Roser erhielt die Klasse Informationen über Berufe wie Förster, Forstwirt und Jäger sowie Sinn und Aufgaben von Hegegemeinschaften, Lebensweise von Hase und Fasan, Lebensraum des Hasen und Biotopvernetzung. Für die jungen Leute war es eine neue Erfahrung, in ein Naturprojekt eingebunden zu werden, wie die Badischen Jäger Lörrach gestern mitteilten. Gefragt waren Teamarbeit und die Umsetzung von planerischen und ökologischen Fragestellungen. Trotz winterlichen Temperaturen waren die Gewerbeschüler mit vollem Einsatz bei der Sache. Im Frühjahr soll die Fläche durch die Anlage eines Wildackers weiter aufgewertet werden.