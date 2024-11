Kreis Lörrach: Gezerre um das Biosphärengebiet-Besucherzentrum in Todtnau

„Seit meiner Wahl in 2019 habe ich in Gesprächen mit dem Regierungspräsidium immer wieder darauf hingewirkt, dass die Gemeinde Feldberg den Beitritt neu erwägen möchte und in der Zwischenzeit gerne den Status eine Aufnahmekandidaten haben wolle“, betont Albrecht. Aus seiner Sicht ergebe es wenig Sinn, den Kern des Naturschutzgebiets und Naturparks am Feldberg nicht im Unesco-Biosphärengebiet zu haben. Seitens des Regierungspräsidiums wurde jedoch dargelegt, dass dieser Status nicht gegeben werden kann und eine Aufnahme erst nach einer Rezertifizierung nach zehn Jahren möglich sei. Dies wäre 2026.

Der Vorschlag

Albrecht schlägt vor: „Auf dem vorgesehenen, vom Land bereits erworbenen Gelände in Todtnau sollte eine alternative komplementäre, ergänzende öffentliche oder private touristische Infrastrukturmaßnahme für Gäste und Einheimische erfolgen, welche der Stadt Todtnau und der Region einen tatsächlichen Mehrwert bringt.“ Die angenommene Besucherzahl von 250 000 pro Jahr hält Albrecht ohnehin für „sehr illusorisch“. Beim Haus der Natur am Feldberg habe man in der Projektierung ein Ziel von 150 000 Besuchern seitens der Ministerien in Stuttgart als Ziel definiert. In den besten Jahren wurden jedoch lediglich knapp über 60 000 Gäste erreicht, und aktuell liege die Besucherzahl inklusive der Veranstaltungen bei etwas über 50 000 Gästen im Jahr.

Das sagt das RP

Heike Spannagel, Sprecherin des Regierungspräsidiums, stellt klar: „Das in Todtnau geplante Besucherzentrum ist ein wesentlicher Baustein der Unesco-Anerkennung des Biosphärengebiets Schwarzwald. Insofern gibt es für uns keinen Zweifel daran, dass dieses Projekt umgesetzt wird.“