Kreis Lörrach: Glaser verpasst Bundestagsmandat

Ein anderes Ergebnis gewünscht

Die Möglichkeit, den Wahlkreis zu gewinnen, aber dennoch kein Mandat zu erhalten, habe Glaser angesichts der Wahlrechtsreform von Beginn an auf dem Schirm gehabt. „Von daher bin ich nicht zu Tode betrübt, ich hätte mir aber ein anderes Ergebnis gewünscht“, sagte Glaser im Gespräch mit unserer Zeitung. Danach gefragt, wie der heimische Wahlkreis in Zukunft in Berlin gehört werden kann, verwies Glaser aus Sicht seiner Partei auf den Waldshuter Bundestagsabgeordneten Felix Schreiner, der den Wahlkreis wohl mitbetreuen werde. „Es ist nicht so, dass wir gar keinen Ansprechpartner haben werden“, so Glaser weiter. Aber es werde schwierig, die Interessen noch in Berlin vertreten zu können. In Sachen Wahlrechtsreform zeigt sich Glaser kritisch: „Wir müssen zum alten System zurückkehren. Ich nehme lieber in Kauf, dass 100 Abgeordnete mehr im Bundestag sitzen, als dass einzelne Regionen überhaupt keinen Vertreter mehr haben.“ Dem bisweilen vorgebrachten Vorschlag, die Wahlkreise größer zu schneiden, erteilte er eine Absage.

Glaser gibt Hoffnung nicht auf

Denn: Das Direktmandat sei dazu da, die Menschen vor Ort zu erreichen. Aufgrund der ohnehin weiten Fahrstrecken im heimischen Wahlkreis wäre ein Neuzuschnitt nicht sinnvoll. Indes: Glaser ist als Direktkandidat Nachrücker, falls jemand aus dem Bundestag ausscheiden sollte. Er werde die Hoffnung nicht aufgeben, innerhalb der nächsten vier Jahre doch noch ein Mandat zu erhalten. „Dass es jetzt keine Vertretung mehr in Berlin gibt, finde ich total bitter für den Wahlkreis“, erklärt Ateia im Gespräch mit unserer Zeitung. Für die Themen und die Menschen in der Grenzregion sei das nicht gut. Mit Blick auf ihren Listenplatz macht sich Ateia keine Hoffnungen: Das Gesamtergebnis der Grünen sei zu niedrig, als dass dies realistischerweise zu einem Mandat führen würde. Derzeit sehe es danach aus, dass die Grünen in die Opposition gehen werden, so Ateia. Und sollte doch Bewegung in die Fraktion kommen: Vor ihr seien zunächst vier Parteikollegen als Nachrücker an der Reihe. Mit der Wahlrechtsreform müsse man nun zurechtkommen, sagte die Grünen-Politikerin. „Ich halte nichts davon, das komplett aufzumachen. Die Obergrenze ist sinnvoll.“ Bisher sei der Wahlkreis von Franziska Brantner (Heidelberg) betreut worden. Wer den Wahlkreis Lörrach-Müllheim in Zukunft betreuen werde, ist noch offen. Gespräche sollen jetzt innerhalb der SPD geführt werden, damit die Regio in Berlin weiterhin Gehör findet, sagte Julian Wiedmann. Er landete mit 17,3 Prozent der Erststimmen auf Platz zwei.