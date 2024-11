Kreis Lörrach: Glasfasernetz auf solider Basis gebaut

Weitere positive Meldungen sind die Netzpacht, die sich laut Kempf besser entwickelt hat als geplant. Zudem ist die Zahl der Kunden bei beiden Anbietern gewachsen. Im Bundes- und Landesvergleich steht der Landkreis gut da. Bei „Homes passed“, also Immobilien, bei denen Glasfaser anliegt, sind es in Deutschland 43,2 in Baden-Württemberg 29 und im Landkreis 50,9 Prozent. Bei „Homes connected“, also Gebäuden in denen das Inhousenetz verlegt ist, steht der Bund bei t 22,8 Prozent, das Land bei 13,1 und der Landkreis bei 36,4 Prozent.