Kreis Lörrach: Gleich zwei Preise für DHBW-Studenten

„Der Trinatronics Wettbewerb ist eine Initiative, die Hochschulen aus der trinationalen Region dazu anregt, interdisziplinäre und internationale Kooperationen zu fördern. Die Studenten haben beeindruckende Projekte entwickelt, die nicht nur technologisch fortschrittlich sind, sondern auch konkrete Vorteile für die Gesellschaft bieten. Ich bin stolz auf die Studenten unseres Studiengangs und gratuliere ihnen herzlich“, wird Jens Weber, Studiengangsleiter von Mechatronik Trinational an der DHBW Lörrach, zitiert.

Wie es weitergeht

Das Projektteam arbeitet nun weiter an seinem Projekt Physiobot und ist in Gesprächen zu einer Kooperation mit dem DHBW-Studiengang Interprofessionelle Gesundheitsversorgung in Lörrach. Außerdem kann das Team sein Projekt beim Innovation-Festival „Käpsele“ Mitte Juli in Freiburg präsentieren.