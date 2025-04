Kreis Lörrach: Gloria Theater begeistert mit breitem Programm

Besonders erfolgreich war die Eigenproduktion „Musical Karussell”, die fast 15 000 Zuschauer ins Theater an der Friedrichstraße lockte. Die Musical-Best-of-Show verbindet bekannte Klassiker wie „Eiskönigin“, „Cats“ oder „König der Löwen“ mit beliebten Songs aus Gloria-Eigenproduktionen – eingebettet in eine fantasievolle Geschichte um die kleine Billy, die im Traum auf eine musikalische Reise geht. „Mit dem Musical Karussell haben wir nicht nur ein Herzensprojekt verwirklicht, sondern auch gezeigt, dass großes Musiktheater aus Südbaden mit jeder großen Bühne mithalten kann“, betont Schmidt. Dass erstmals seit der Corona-Krise wieder mehr als 30 000 Gäste den Kulturtempel an der Schweizer Grenze besuchten – „genauer gesagt fast 31 000“ – wertet er als „großes Kompliment an unser gesamtes Team. Ganz besonders freut mich, dass unsere beiden Kindermusicals im Dezember und April mit insgesamt 4300 Besuchern sehr viele Kinder ins Theater gelockt haben“.

Auch wirtschaftlich zeigt sich das Gloria-Theater stabil: Zahlreiche Vorstellungen waren ausverkauft, und schon jetzt zeichnet sich großes Interesse für die kommende Spielzeit 2025/2026 ab. Einige Höhepunkte des neuen Spielplans bleiben jedoch noch geheim – doch die Planungen laufen, wie Dieterle verrät, „mit viel Begeisterung und einem offenen Ohr für das Feedback unseres Publikums“. Die letzten drei Vorstellungen des Musical Karussells finden am 3. und 4. Mai statt. Ob es ein Wiedersehen mit der Show geben wird, ist noch offen. Tickets gibt es unter anderem online unter www.gloria-theater.de und bei allen bekannten Vorverkaufsstellen.