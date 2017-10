Kreis Lörrach Gottesdienst zur Reformation

Kreis Lörrach. Dekanin Bärbel Schäfer und Kirchenmusikdirektor Christoph Bogon laden ein zum Reformationsgottesdienst, der am Dienstag, 31. Oktober, ab 18 Uhr in der Schopfheimer Stadtkirche, Wehrer Straße 5, stattfindet. Sänger mehrerer Chöre des Bezirks, begleitet vom den Bläsern der Posaunenchöre, lassen in Liedern die reformatorische Botschaft erklingen. Dekanin Schäfer wird in ihrer Predigt der Frage nachgehen, welche Aktualität die „Reformationen“ – so der Titel der gleichnamigen Ausstellung im Dreiländermuseum – für gesellschaftliche und kirchliche Fragen hat und welche festliche Qualität daraus erwächst. Im Anschluss gibt es einen kleinen festlichen Empfang.