Beim Café Pape in der Lörracher Innenstadt am alten Marktplatz sammelten vergangenen Samstag Monika Grimmer und Klaus Breitenfeld Spenden für die Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“. Inhaber Tim Heuser unterstützte die Aktion zusätzlich, indem er für die Spender rund 150 Grättimänner als Geschenk bereithielt. Außerdem gab es von der Firma Edelsteinkunst Jais-Heuser in Lörrach kleine schmucke Edelsteine für die Spender. Viele schöne Gespräche hätten sich ergeben, sagte Monika Grimmer, welche die Aktion genauso wie Klaus Breitenfeld seit vielen Jahren mit großer Bereitschaft unterstützt. Und so kamen am vergangenen Samstag 520 Euro zusammen. Das Bild zeigt (v. ll.) Monika Grimmer, Konditorin Antonella Corso, Inhaber Tim Heuser und Klaus Breitenfeld. cg/ Foto: Klaus Breitenfeld