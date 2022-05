Kreis Lörrach Grenzübergänge sollen entlastet werden

Ausgehend von diesen Erkenntnissen wurden für den gesamten Raum zwischen Weil am Rhein und Bodensee Maßnahmenvorschläge erarbeitet, deren jeweilige Umsetzung zu einer Entlastung der Grenzübergänge vor Ort führen. Der Fächer an Lösungsmöglichkeiten umfasst verschiedene Handlungsfelder: So soll die Schaffung von zusätzlichem Parkraum für wartende Lkw zur Stauvermeidung beitragen, straßenbauliche Maßnahmen wie eine zusätzliche Rheinbrücke zwischen Bad-Säckingen und Sisseln, den Neubau der Rheinbrücke zwischen Waldshut und Koblenz sowie zusätzliche Fahrstreifen an den Grenzübergängen stehen ebenfalls auf der Agenda. Weiter schlagen die Experten zur Vermeidung von Konflikten die Vorsortierung des Lkw- und Pkw-Verkehrs an den Grenzübergängen vor. Darüber hinaus soll eine zeitliche Entzerrung des Lkw-Verkehrs zur besseren Auslastung der Grenzübergänge im Tagesverlauf führen.

Wichtiger Meilenstein

„Die Verkehrsstudie ist ein wichtiger Meilenstein für die zukünftige Entwicklung der Verkehre zwischen Deutschland und der Schweiz und damit Grundlage für die weitere gute Zusammenarbeit unserer so eng miteinander verwobenen Grenzregion Hochrhein-Bodensee“, sagte Regierungspräsidentin Bärbel Schäfer. Sie kündigte an, dass die Ergebnisse der Studie nun in einem regionalen Dialog zwischen den beteiligten Akteuren konkretisiert und durch die jeweiligen Projektträger auf beiden Seiten des Rheins umgesetzt werden sollen.

Schwachstellen analysiert

„Die Studie analysiert vor allem die Schwachstellen des Straßenverkehrs an den Grenzübergängen und am gesamten Hochrhein. Sie weist auf Probleme hin und schafft ein gemeinsames Handlungsbewusstsein“, erklärte Verkehrsminister Winfried Hermann. Die Umgestaltung des Verkehrsraums zugunsten nachhaltiger Mobilitäts- und Transportformen wie dem Öffentlichen Verkehr, dem Schienengüterverkehr oder dem Radverkehr sollte unbedingt in den Blick genommen werden.