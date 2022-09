Kreis Lörrach Größere Beratungsstelle gefeiert

Der Bezirksgeschäftsführer sprach von 12 000 Verfahren allein in Baden-Württemberg jedes Jahr. 12 Millionen Euro an Nachzahlungen hätten die Rechtsabteilungen im Land im vergangenen Jahr für die VdK-Mitglieder erstritten.

Der Umzug ging denn auch mit einer Aufstockung der Mitarbeiter einher. Ein mit drei Personen besetztes Sekretariat sowie zwei Sozialrechtsreferenten betreuen seither die Mitglieder des Sozialverbands in Lörrach.

Platz reicht vorerst aus

„Wir hoffen, dass die neuen Räume erst einmal ausreichen und wir nicht so schnell wieder umziehen müssen“, erklärte Weih, zeigte sich diesbezüglich aber optimistisch. Immerhin gebe es noch einen derzeit nur sporadisch genutzten Raum an der Turmstraße in Reserve.

Weih lobte nicht zuletzt auch die ehrenamtlichen Mitarbeiter vor Ort. Sie hätten das Ohr am Bürger, betonte er.

Der VdK ist mit mehr als zwei Millionen Mitgliedern der größte Sozialverband in Deutschland. Allein in Baden-Württemberg stehen den 252 000 Mitgliedern für sozialrechtliche Fragen 35 VdK-Beratungsstellen zur Verfügung – unter anderem in Lörrach.

„Eine zentrale Lage mit guter Erreichbarkeit über den ÖPNV sowie Barrierefreiheit sind nur einige wichtige Punkte, die unsere Beratungsstellen erfüllen müssen“, betonen die VdK-Verantwortlichen. Die moderneren und größeren Räume an der Turmstraße erfüllen auch diese Bedingungen.