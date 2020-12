Kreis Lörrach Großen Wert auf Weiterbildungen legen

Man wolle, so der neue Chefarzt die große Herausforderung des demografischen Wandels annehmen. Vor allem alte Menschen hätten oft komplexe Verletzungen, die eine interdisziplinäre Behandlung erforderten. Dabei sei die Zusammenarbeit mit der Geriatrie besonders wichtig. Ab Januar 2021 wird bei Hüftfrakturen eine spezielle Behandlung mit einer schnellen OP und zügiger Nachbehandlung eingeführt. Studien hätten gezeigt, dass so bessere Heilungsergebnisse erreicht werden.

Winfried Reichert ist 58 Jahre, verheiratet und hat zwei erwachsen Söhne. Er wohnt seit 25 Jahren in Lörrach und er hat zunächst in Ulm studiert und dann Stationen in Heidenheim an der Brenz (Unfallchirurgie), in der Allgemeinmedizinischen Praxis seines Vaters sowie in der Herzchirurgie in Bad Krozingen (Intensivmedizin und Herzchirurgie) durchlaufen.