Kreis Lörrach Großes Interesse an deutscher Pädagogik

Kreis Lörrach. Das duale Ausbildungssystem Baden-Württembergs insgesamt sowie die sogenannten schülerorientierten Lernformen im Speziellen werden in China als wegweisend und fortschrittlich angesehen, wie es in einer Mitteilung der Lörracher Gewerbeschule heißt. Für Stefanie Froescheis, Leiterin der Gewerbeschule Lörrach, ergab sich deshalb kürzlich die Gelegenheit, im chinesischen Nanjing von der Praxis an deutschen Schulen zu berichten. Sie war auf Einladung des Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport nach Fernost gereist, wo sie auf einer Bildungsmesse in zwei Workshops die Arbeit mit Kompetenzrastern und Lernwegelisten vorstellte. Das Interesse auf chinesischer Seite war groß, wie es in der Mitteilung heißt.

Im Anschluss an ihren China-Aufenthalt besuchte Froescheis die HACTECH (Hanoi Vocational College of Technology) in Vietnam. Die Gewerbeschule Lörrach als eine von vier baden-württembergischen Partnerschulen unterstützt diese Bildungseinrichtung beim Aufbau einer Fachschule für Technik. Die Direktorin lernte in Hanoi den ersten Schüler-Jahrgang kennen. Auch bei diesem Besuch offenbarte sich das große Interesse der Gastgeber an pädagogischen und didaktischen Methoden aus Deutschland, auf die Froescheis in einem weiteren Vortrag im ausgewählten Rahmen einging. In Vietnam hatte die Schulleiterin außerdem Gelegenheit, weitere Schulen sowie verschiedene Firmen kennenzulernen, die einhellig ihr Interesse an einer Bildungs-Partnerschaft bekundeten.