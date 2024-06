Kreis Lörrach: Grüne müssen stark Federn lassen

Die rasante Talfahrt der Regierungspartei von Ricarda Lang und Omid Nouripour geht weiter. Bis Redaktionsschluss am Montagabend erreichten die Grünen bei der Kreistagswahl im Landkreis Lörrach 13,1 Prozent, 2019 kam die Partei um Fraktionschefin Margarete Kurfeß noch auf 20,7 Prozent. Die Fraktion stellte damals elf Kreisräte. Mit jetzt sieben Sitzen muss die Partei, die auch bei den Europawahlen auf Landes- wie Kreisebene abgestraft wurde, bei dieser Wahl die größten Verluste hinnehmen. So hat unter anderem der Rheinfelder Grünen-Kreisrat Heinrich Lohmann den Einzug verpasst, der mit der Grünen Alternative Rheinfelden (GAR) ins Rennen gezogen war.

Deutliche Gewinne deuteten sich am Montagabend für die AfD an, die vor fünf Jahren mit vier Räten in Fraktionsstärke in den Kreistag einzog. Ihr Anteil am Gesamtergebnis betrug damals 6,5 Prozent. Dem allgemeinen Trend folgend kommt die Alternative für Deutschland jetzt auf 11,9 Prozent und erreicht fast doppelt so viele Anteile. Im 56 Sitze umfassenden Gremium ist die Partei mit drei Mandaten vertreten und erreicht somit Fraktionsstärke. 2019 erhielt sie einen Ausgleichssitz. Neu sind Michael Blos, Andrea Ufer und Elena Speranza-Zhang.