Waren die Grünen bei der Europawahl 2019 im Landkreis noch die klaren Gewinner, mussten sie am Sonntag eine herbe Niederlage verbuchen: Die Partei von Ricarda Lang und Omid Nouripour konnte bei der vergangenen Wahl noch 25,5 Prozent verbuchen – ein Zuwachs von rund elf Punkten. Am Sonntagabend kam die Partei bei Redaktionsschluss auf 14,3 Prozent (-11,2). Einen leichten Zuwachs mit einem Punkt konnte die CDU verbuchen. Bis Redaktionsschluss war sie mit 29,1 Prozent die stärkste politische Kraft.

Den Auftakt machte Tunau: Um 18.27 Uhr war das örtliche Ergebnis der Europawahl ausgezählt: Deutlich der Stimmenzuwachs bei der AfD – ein Trend, der sich vor allem im ländlichen Raum zeigte. Insgesamt landete die Rechtsaußenpartei auf Kreisebene mit 13,6 Prozent (plus 4,5) auf dem vierten Platz vor der SPD mit 13,8 Prozent. Die Zugewinne der AfD vor allem im ländlichen Raum bezeichnete Landrätin Marion Dammann als beunruhigend, zumal man sich bei den Themen, die im Kreis behandelt würden, im engen Austausch mit der Bevölkerung befinde. Dammann zufolge zeige das Ergebnis, wie zufrieden beziehungsweise unzufrieden die Bevölkerung mit der Arbeit der Ampel-Regierung sei. Es sei sicher kein Barometer für die Kreistagswahl. Der Bundestrend sei auch auf Kreisebene zu erkennen, so die Landrätin weiter. Kurzum: „Die Grünen haben die größten Verluste zu registrieren.“ In Lörrach betrug das Minus im Vergleich zu 2019 hohe 10,4 Punkte, in Weil am Rhein betrug das Minus 10,9, und in Rheinfelden verlor die Partei 11,9. Derweil war der Rechtsrutsch auch in den Städten zu sehen: In Rheinfelden legte die AfD um 5,9 Punkte auf 14,7 Prozent zu und landete knapp hinter der SPD auf dem dritten Platz. In Lörrach kam die Rechtsaußenpartei auf 11,9 nach 8,5 Prozent im Jahr 2019. In Weil am Rhein legte die AfD um 3,2 Punkte auf 13,9 Prozent zu.