Kreis Lörrach: Grüne: Zwischen Schock und Nachdenklichkeit

Die Lörracher Fraktionschefin der Grünen, Margarete Kurfeß im Kreistag und Gemeinderat, muss sich erst einmal sammeln. „Das habe ich nicht erwartet, und vor allem nicht so plötzlich“, kommentiert sie den Rücktritt von Ricarda Lang und Omid Nouripour. Ihr sei allerdings nach den für ihre Partei niederschmetternden Wahlergebnissen in Ostdeutschland klar gewesen, dass sich etwas ändern müsse. Jetzt müsse ein intensiver Prozess in Gang gesetzt werden – innerhalb der Grünen Politikspitze und an der Basis. „Es wird viele Diskussionen geben.“