Kreis Lörrach: Grüner Wasserstoff am Hochrhein ist einen Schritt weiter

Rückenwind und Sicherheit

Für die Wasserstoffprojekte „RHYn Interco“ und „H2@Hochrhein“ der Badenova bedeutet die Genehmigung Rückenwind sowie Planungssicherheit, teilt die Badenova mit. „Damit ist ein wichtiger Grundstein für den Wasserstoffhochlauf und damit die Energiewende in unserer Region gelegt“, wird Hans-Martin Hellebrand, Vorstand von Badenova, in der Mitteilung zitiert. Zudem biete das Kernnetz die ideale Voraussetzung für einen zeitnah folgenden Aufbau einer bedarfsgerechten Wasserstoffversorgung für die Industrie in der Region. „Zugleich sind wir uns der Verantwortung bewusst, in der ersten Phase des Hochlaufs der nationalen Wasserstoffwirtschaft unseren Beitrag für Südbaden und das Dreiländereck zu leisten“, so Hellebrand weiter. Dies nicht nur mit dem Bau des Kernnetzes, sondern auch mit der Entwicklung von Wasserstoffproduktion und -nachfrage mit Partnern der Region.

58 Kilometer langes Teilstück am Hochrhein

„Es ist ein großer Erfolg, dass zumindest der Hochrhein mit einem 58 Kilometer langen Teilstück in die Planungen für das Wasserstoffkernnetz aufgenommen wurde und damit als eine der ganz wenigen Regionen in Baden-Württemberg überhaupt zum Zuge gekommen ist. Dennoch können wir nicht zufrieden sein“, sagt IHK-Hauptgeschäftsführerin Katrin Klodt-Bußmann. Die Region Hochrhein-Bodensee sei weiter benachteiligt, insbesondere die Bodenseeregion, schreibt die IHK-Hochrhein-Bodensee in ihrer Mitteilung. Die Region stehe vor einer entscheidenden Weichenstellung in Bezug auf die Versorgungssicherheit und Wettbewerbsfähigkeit ihrer Unternehmen. Der Aufbau einer Infrastruktur zur Erzeugung und Verteilung von grünem Wasserstoff sei essenziell, um die ambitionierten Ziele der Energiewende zu erreichen und die wirtschaftliche Zukunft der Region zu sichern.