Es braucht Kooperationen

„Wir sind in Baden-Württemberg auf Kooperationen wie das „H2-Cluster SüdWest“ angewiesen. Man spürt im Dreiländereck einen starken Willen zu grenzüberschreitenden Projekten“, wird Hassler in einer Mitteilung zu dem über Landesgrenzen hinweg durchdachten Projekt in Südbaden zitiert. Auch Nüssle betont in seiner Mitteilung die Wichtigkeit des Projekts für die Region: „Für eine erfolgreiche Zukunft brauchen unsere Region und Betriebe wie die Evonik grünen Wasserstoff.“

Vorarbeit geleistet

Nüssle zeigt sich erfreut, dass mit diesem Zusammenschluss exzellente Vorarbeit geleistet wird, die gemeinsam mit den Anstrengungen der Landesregierung eine klare Zukunftsperspektive biete. Auch die CDU-Landtagsabgeordnete Sabine Hartmann-Müller (CDU) äußert sich laut Mitteilung positiv über den Verlauf des Wasserstoffprojekts: „Ich begrüße, dass der Antrag auf Aufnahme der geplanten Pipeline der badenova am Hochrhein ins Kernnetz bewilligt werden soll. Das ist das richtige Signal.“ Denn aktuell erlebe man in Baden-Württemberg, dass der Wasserstoffhochlauf ins Stocken geraten sei und Projekte zur Herstellung und zum Einsatz von grünem Wasserstoff teilweise in die Warteschleife gesetzt wurden. „Wir müssen die richtigen Rahmenbedingungen setzen.“