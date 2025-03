Kreis Lörrach: Grünes Licht für Gemeinschaftsunterkunft in Lörrach-Stetten

Das baden-württembergische Parlament folgt damit der entsprechenden Empfehlung des Petitionsausschusses. Das teilt Landrätin Marion Dammann am Freitag in einem Schreiben an die angrenzenden Anwohner mit. Damit können die Vorbereitungen für den Bau der Gemeinschaftsunterkunft nun fortgesetzt werden. „Derzeit rechnen wir damit, dass die Stadt Lörrach die Baugenehmigung für das Projekt in den nächsten Tagen erteilt. Dann können die ersten Bauleistungen ausgeschrieben werden, so dass die Bauarbeiten innerhalb der nächsten Monate starten können. Nach derzeitiger Planung gehen wir davon aus, dass die Bauarbeiten voraussichtlich Ende des Jahres abgeschlossen sein werden und die Gemeinschaftsunterkunft ihren Betrieb aufnehmen kann“, erläutert die Behördenchefin in dem Schreiben.