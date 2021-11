Kreis Lörrach Grußwort der Schirmherrin

Es freut mich, dass die Aktion „Leser helfen Not leidenden Menschen“ in ihrer 42. Auflage Personen in den Blick nimmt, die – von einem weltweiten Infektionsgeschehen ausgelöst – hier in der Region in Not geraten sind. Als Initiative, die aus der Gesellschaft heraus Unterstützung für Mitmenschen bietet, setzt die Aktion ein Zeichen der Solidarität. Ich möchte Sie ermutigen, sich der Aktion anzuschließen und damit eine Hilfestellung für Personen zu bieten, die durch die Pandemie vor besondere Herausforderungen gestellt sind.