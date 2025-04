Kreis Lörrach: Gutachter haben alle Hände voll zu tun

„Plötzlich hat die Grundsteuerreform jeden interessiert“, sagen Andreas Spicker, stellvertretender Leiter beim Lörracher Finanzamt, und Lena Jackert, Sachgebietsleiterin der Grundstückswertstelle, im Gespräch. Die Aufmerksamkeit für das Thema sei immens gestiegen. Doch mittlerweile wüssten die meisten Eigentümer, an wen sie sich in welchem Fall wenden müssten, um Verbesserungen oder auch Korrekturen zu erwirken. Und in den meisten Fällen sei eben nicht das Finanzamt der richtige Ansprechpartner, sondern die Kommunen oder die Gutachterausschüsse. Beschwerden könnten dann sinnvoll sein, wenn die Grundstücksfläche falsch berechnet wurde, etwa aufgrund von technischen Fehlern. Wurden beispielsweise Parkplatzflächen und Grünstreifen mit einbezogen, kann dies eine neue Grundlage für die Berechnung der Grundsteuer nach sich ziehen. Allerdings könnten keine Rechtsmittel gegen die vom Gutachterausschuss festgelegten Bodenrichtwerte eingelegt werden. Im Streitfall sei deshalb ein möglicherweise teures Gutachten erforderlich, das gewisse Standards erfüllen müsse, wie Spicker betont.

Abweichung von mindestens 30 Prozent

Wer diesen Weg beschreiten will, sollte deshalb auch wirtschaftliche Erwägungen nicht außer Acht lassen, zumal für eine Anerkennung des Gutachtens eine Abweichung von mindestens 30 Prozent des Wertes von Grund und Boden erforderlich ist. Auch den Gutachterausschuss selbst könne man mit einer solchen Überprüfung beauftragen. Doch die Wartelisten seien derzeit lang und im Streitfall sei dies zumindest ein ungewöhnlicher Schritt, heißt es dazu beim Finanzamt. Dort hilft man in begründeten Einzelfällen gerne weiter. Sei beispielsweise die Fläche falsch berechnet worden, könne dieser Fehler in weniger als einem Monat behoben werden.