Kreis Lörrach Gute Architektur statt teurer Unterhalt

Kritik an 100 Prozent-Ziel

Bei Neubauten und Sanierungen müssen erneuerbare Energien einen Anteil von 100 Prozent des für die Wärme- und Kälteversorgung des Gebäudes erforderlichen Energiebedarfs erbringen. Das sorgte in der Kreistagssitzung für eine ausgedehnte Debatte und teils deutliche Kritik: Dass das Leitbild die Beschlüsse des Kreistags zum Thema Energie abbildeten, befand Paul Renz (CDU). Gleichwohl hegte der Fraktionschef Zweifel am 100 Prozent-Ziel. Für die Übergangszeit würden auch fossile Energieträger benötigt. „Wir dürfen das nicht dogmatisch sehen.“ Derweil lehnte es Eduard Behringer (FW) ab, das 100-Prozent-Ziel „von heute auf morgen einzuführen“. Und weiter: „Das kann ich nicht unterstützen“, erklärte er mit Blick auf die finanziellen Herausforderungen, die eine derartige Regel mit sich bringen würde. Was hier investiert werden müsse, sei in keiner Zeile der Leitlinien aufgeführt.