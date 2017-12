Kreis Lörrach Hände weg von heißen Flächen

Kreis Lörrach. Deutschlandweit findet am Donnerstag, 7. Dezember, der „Tag des brandverletzten Kindes“ statt, an dem auf die Gefahren von Brandverletzungen durch Kontaktverbrennungen bei Kindern aufmerksam gemacht. Die Initiative „Paulinchen“ als Initiator des Aktionstages will in diesem Jahr mit dem Motto „Kinderhände weg von heißen Flächen“ auf die Gefahren von Herdplatten, Backofentüren und Ähnlichem hinweisen, um Kinder vor Kontaktverbrennungen zu schützen.

Am Aktionstag werden die Kinderchirurgen am St. Elisabethen-Krankenhaus in Lörrach, Feldbergstraße 15, in dessen Eingangsbereich einen Informationsstand einrichten und die Eltern gezielt auf die möglichen Gefahren, die für kleine Kinder bestehen, hingewiesen.