Die Grünen- Landtagsabgeordnete Sarah Hagmann hat sich kürzlich mit Nina Hartmann, Landesvorsitzende des Verbandes der Unternehmerinnen in Deutschland (VdU) und Präsidentin der Vereinigung Badischer Unternehmen + Verbände (VBU), getroffen. Die südbadische Unternehmerin, die selbst zwei Unternehmen und einen Verlag führt, setzt sich in der Verbandsarbeit für die Stärkung von Frauen in Politik, Wirtschaft und Gesellschaft ein.