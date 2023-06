Kreis Lörrach Handwerk auf dem Weg in die Zukunft

Werbung fürs Handwerk

Mit der Veranstaltung soll auch Werbung für das Handwerk gemacht werden, wie Daniel P. Herkommer, Geschäftsführer der Kreishandwerkerschaft, vergangenes Jahr im Rahmen der Veranstaltung erklärte. „Wir wollen vom Image her bewusster und stärker auftreten. Insbesondere während der Corona-Pandemie habe sich gezeigt, dass das Handwerk für stabile Arbeitsplätze sorge. Das Thema KI, also Künstliche Intelligenz, ist in aller Munde und polarisiert, weiß Ranz. Während es Handwerksberufe gebe, in denen ohne KI nichts mehr gehe wie in der Kfz-Mechatronik, gebe es andere Gewerke, die erst einen Weg finden müssten, mit der KI umzugehen, sagte der Kreishandwerksmeister im Gespräch mit unserer Zeitung. „Hier zeigt sich wieder, wie flexibel das Handwerk ist.“

Herausforderungen

Der Weg in die Zukunft ist durchaus mit Herausforderungen verbunden: Es gebe Betriebe, die mit ihrem Maschinenfuhrpark auf dem neuesten Stand seien, verweist er auf den Einsatz von CNC-Maschinen in Schreinereien. Dann gebe es aber auch die Traditionalisten, die sich gegen den Einsatz solcher Maschinen entschieden hätten. Das Ergebnis sei aber das gleiche. Am Ende stehe ein qualitativ hochwertiges Produkt.